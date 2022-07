Il recupero dell'animale

Intervento per il recupero di una mucca scivolata all’interno della piscina di un’abitazione a Porto Valtravaglia, sulla sponda varesina del Lago Maggiore. I Vigili del fuoco, dopo aver assicurato l’animale con un sistema di corde e fasce, lo hanno sollevato e affidato alle cure del proprietario, che a sua volta si era tuffato per aiutarla e, una volta messa in salvo, l'ha anche consolata per la disavventura.