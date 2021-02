EMERGENZA SANITARIA Variante britannica di Sars-CoV-2, scoperti 10 casi in Emilia Romagna In Italia superata quota 90mila vittime da inizio pandemia. L'Agenzia italiana del farmaco vaglia anticorpi monoclonali per le cure

Nuove mappe ufficiali sul Covid diffuse dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in cui è stato introdotto il “rosso scuro” per segnalare le zone più a rischio: in Italia sono solo Bolzano e Friuli, non più l'Emilia Romagna, dove però sono stati individuati 10 pazienti con la cosiddetta variante britannica di Sars-CoV-2, tutti provenienti dal Regno Unito. Per il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, non solo è più contagiosa ma anche più letale.

L'Agenzia italiana del farmaco vaglia gli anticorpi monoclonali come cura, ma solo in situazioni precoci, nei pazienti gravi non funzionano, e lo sottolinea anche il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli: “Sono uno strumento importante – conferma – ma non attribuiamogli proprietà salvifiche che non hanno per i malati gravi”. Entro giugno, ha concluso, è quantificabile una disponibilità di 40 milioni di vaccini, quindi almeno 20 milioni di vaccinati. Il Comitato tecnico scientifico dice sì alla riapertura degli impianti da sci, dal 15 febbraio, solo per le regioni in zona gialla. L'Italia supera quota 90mila morti da inizio pandemia (90.241), con i 422 di oggi. L'incremento sui casi totali è sempre 13mila, come ieri (13.659, 270.142), e nonostante il lieve incremento di terapie intensive (2.151, +6), scendono di oltre 300 unità gli altri pazienti Covid (19.743, -328). Su quasi 26mila tamponi (25.882) sono 1.192 i nuovi positivi in Emilia-Romagna (incidenza 4,6%); in calo terapie intensive (188, -6) e ricoverati per Covid (2.046, -76); 58 nuove vittime, nessuna a Rimini, dove i casi in più sono 134 (62 sintomatici).

In Svezia invece si sta pensando di lanciare un “passaporto Covid” entro l'estate: ieri era stata la Danimarca a parlare di “corona pass”, un passaporto elettronico che faciliterebbe i possessori a compiere una serie di attività tra le quali viaggiare. E a proposito di Danimarca, assieme alla Norvegia le autorità sanitarie hanno deciso di limitare l'uso del vaccino AstraZeneca a chi ha meno di 65 anni: mancano dati, dicono, sulla sua efficacia per gli anziani.



