COVID-19 Variante Delta predominante in Italia A Rimini casi in diminuzione

Variante Delta predominante in Italia.

Il punto del contagio ora. La variante Delta si conferma predominante in Italia: lo rileva l'indagine flash dell'Istituto superiore di sanità che ha stimato una prevalenza nazionale pari al 99,7%. In Italia, inoltre, la predominanza della Delta è confermata negli ultimi 45 giorni. Sono 17 le Regioni e Province autonome che questa settimana risultano classificate a rischio moderato. Erano 10 la scorsa settimana. Sette Regioni e Province autonome riportano allerte di resilienza. Spicca la Sicilia, dove i nuovi casi di Covid-19 sono in crescita, a 9.771-. A Rimini casi in diminuzione oggi 54 mentre ieri erano 67. In Emilia-Romagna i nuovi casi sono invece in aumento: 721 rispetto ai 529 di ieri.

