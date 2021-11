CORONAVIRUS Variante Omicron, il virologo Pregliasco: "Non sarà azzerata la protezione dei vaccini" Secondo il professore le terze dosi non vanno posticipate, perché si rafforza il sistema immunitario. In Italia 90 decessi, 17 in Emilia Romagna

Scoperti due nuovi casi legati alla variante sudafricana Omicron anche in Inghilterra, dopo quelli di Israele e Belgio, e i sospetti di Olanda, Germania, Repubblica Ceca ma anche Italia, un cittadino campano, di ritorno dal Sudafrica, è stato isolato perché positivo. Quanto dobbiamo preoccuparci di questa variante?

Ci vorranno 15 giorni per saperne di più su Omicron e sulla sua eventuale capacità di penetrare le difese date dai vaccini. Intanto i dati odierni in Italia parlano di un incremento di 12.877 casi (incidenza al 2,15%); 90 i decessi, aumentano di 78 i ricoveri ordinari e di 18 le terapie intensive.



In Emilia-Romagna si registrano 1.273 positivi in più (tasso di positività 3,6%); 17 le vittime, di cui tre a Forlì-Cesena dove è morto anche un uomo di 58 anni. 19 in più i ricoveri ordinari. Rimini è la seconda provincia più colpita in Regione, con quasi 200 casi in più (192, 104 sintomatici).

Nel video l'intervista a Fabrizio Pregliasco, virologo

