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Vasco accende Rimini: il Romeo Neri canta all'unisono

49 mila anime tra venerdi e sabato per due notti in compagnia del “komandante”. Rimini supera l'esame

di Lorenzo Giardi
31 mag 2026

Una notte da ricordare. La data zero del Vasco Live 2026 ha trasformato lo Stadio Romeo Neri in una gigantesca festa rock. Lo chiamano rodaggio, ma assomiglia molto di più ad un rito collettivo, una religione.

In 25 mila si sono sottoposti alla “Vasco Terapia”. La “popolazione di sconvolti” è stata "shakerata" dal rocker di Zocca, e lui stesso si definisce “acceleratore quantico di particelle emotive” . Tra grandi classici e brani ripescati dagli anni settanta e ottanta, Vasco ha regalato una scaletta ricca di emozioni e momenti da pelle d'oca. Un juke-boxe generazionale anni 80 con 18 brani su 26, il 70% dell'intero concerto dedicato alla decade 79-89. L'atmosfera è stata elettrica fin da subito con l'apertura a sorpresa con “Vado al Massimo” che live non si sentiva dal 1983.

Scenografie monumentali, effetti visivi hanno fatto da cornice ad una serata “micidiale” culminata con il solito show al femminile su "rewind" e poi gli iconici “Stupendo, Canzone, Vita Spericolata, il ritorno del “Gallo” Golinelli sul palco per l'accensione di “Siamo Solo Noi” e la solita chiusura immancabile con “Albachiara” con il cielo sopra Rimini messo a fuoco.

L'intera città coinvolta nell'evento che ha inaugurato il tour estivo 2026 all'insegna della provocazione per provare ad esorcizzare il momento piuttosto buio. Rimini si è così confermata a tre anni di distanza dall'ultimo Vasco Live in Riviera, data zero 2023, capitale del rock, accogliendo quello che ormai è un suo cittadino con un entusiasmo travolgente e dando lo start ad un tour che promette forti emozioni in gran parte d'Italia dove la Vasco Terapia diffonderà i suoi sani effetti. 




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