Vasco Live 2026: ufficiale la Data Zero, a Rimini il 30 maggio

Adesso è ufficiale: la Data Zero del Vasco Live 2026 non solo sarà a Rimini, ma ha anche una data precisa. Il primo concerto del tour si terrà sabato 30 maggio allo stadio Romeo Neri, preceduto – come da tradizione – dal soundcheck riservato al Blasco Fan Club la sera di venerdì 29.

La conferma della data segna l’avvio della macchina organizzativa di un tour già sold out con 12 appuntamenti in sei città, destinato a scuotere l’estate musicale italiana. Doppie date a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine, oltre al debutto riminese, compongono una vera e propria onda sonora che seguirà Vasco per tutto giugno 2026.

Parallelamente parte anche la prevendita di “Vasco Live 2025 – The Essentials”, in uscita il 14 novembre: tre vinili e due cd con 21 brani “essenziali”, per rivivere la magia della scorsa stagione. In arrivo anche il libro fotografico del tour, con due ore di contenuti video esclusivi.

Per i biglietti della Data Zero, i fan club avranno accesso dal 24 settembre, i titolari Mastercard dal 25, mentre la vendita generale aprirà il 26 settembre. "Con Vasco – ha commentato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – la nostra città si conferma protagonista assoluta dell’estate italiana".







