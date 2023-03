#0RIMINI Vasco parte da Rimini, sul palco del “Neri” il 2 giugno Annuncio a sorpresa dal Sindaco, Jamil Sadegholvaad, dopo settimane di trattative. “Per una Rimini - dice - sempre più città della grande musica”

"Non te l'aspettavi, eh..." Vasco torna a Rimini, come fa ogni estate, ma questa volta e dopo quasi 30 anni, per cantare. Concerto numero zero, anteprima del tour che lo vedrà, dall'estate, proprio negli stadi, a partire da Bologna. Trattativa serrata per settimane - qualche rumors già circolava - oggi l'ufficialità dell'accordo tra Amministrazione e Live Nation Italia. A breve i dettagli sulla prevendita, intanto il Romeo Neri cambia volto - 350mila euro per adeguare la capienza dagli attuali 13-14mila a 24mila spettatori – Nuovo look, come investimento per una Rimini che lo stesso Sadegholvaad vuole “sempre più città della grande musica”.

Nel video, l'intervista al Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

