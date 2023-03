2 GIUGNO Vasco Rossi: a Rimini la data zero del nuovo tour

I concerti dell'estate di Vasco Rossi partiranno da Rimini. Annunciato, in conferenza stampa dal sindaco Jamil Sadegholvaad, che la data zero del tour di Blasco "Non te l'aspettavi eh..." sarà il 2 giugno, allo stadio Romeo Neri. Si tratta di un ritorno dopo 27 anni, l’ultimo concerto di Vasco a Rimini risale al 1996. Per l'occasione verrà aumentata la capienza dello stadio per renderlo struttura polifunzionale e garantire 22/24000 posti con un investimento da 350mila euro.

