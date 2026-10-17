Vasta operazione antidroga tra Riccione, Rimini, Roma e Pesaro-Urbino: 8 arresti

Vasta operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Riccione, che nelle prime ore della mattinata hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare e diverse perquisizioni domiciliari nelle province di Rimini, Roma e Pesaro-Urbino. I destinatari dei provvedimenti, emessi dal Tribunale di Rimini, sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e, in un caso, di porto abusivo e ricettazione di un'arma da fuoco clandestina.

L'operazione, condotta con il supporto dei comandi territorialmente competenti e del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì, rappresenta l'epilogo di una complessa attività investigativa avviata nell'aprile 2025 dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Riccione. Le indagini erano partite dai primi riscontri su una fiorente attività di spaccio lungo il litorale di Cattolica.

Attraverso attività tecniche, servizi di osservazione e pedinamenti, i militari hanno ricostruito, secondo quanto riferito dall'Arma, l'esistenza di una fitta rete di soggetti di origine albanese, collegati tra loro e specializzati nel traffico di cocaina. Gli investigatori hanno documentato un articolato sistema di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente, ricostruendo le modalità degli scambi con i diversi acquirenti e individuando le basi logistiche utilizzate dal gruppo per lo stoccaggio e il confezionamento della droga in diverse località.

Nel corso dell'attività investigativa, i Carabinieri hanno eseguito numerosi interventi sul territorio, arrestando in flagranza di reato otto persone. Complessivamente sono stati sequestrati oltre due chilogrammi di cocaina, rinvenuti in momenti e contesti operativi differenti, e circa tremila euro in contanti.

Le indagini hanno riguardato anche la circolazione di armi clandestine. Nel dicembre 2025 i militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, insieme al relativo munizionamento.

Al termine dell'inchiesta sono state complessivamente denunciate in stato di libertà 19 persone, con la ricostruzione di 36 ipotesi di reato. Il quadro investigativo raccolto dai Carabinieri ha portato all'emissione delle due misure cautelari eseguite questa mattina, oltre alle perquisizioni delegate dall'Autorità giudiziaria.