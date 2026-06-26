SALUDECIO Vasto incendio a Saludecio, lambita abitazione A fuoco campi di grano e sterpaglie. Fiamme alimentate dal caldo vento

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne di Saludecio, lungo la strada provinciale 133. Le fiamme, favorite dal caldo intenso e dalle alte temperature, si sono propagate rapidamente estendendosi ai campi di grano circostanti e lambendo un'abitazione, che è stata risparmiata grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre autobotti, supportati da un elicottero antincendio impegnato nei lanci d'acqua dall'alto per contenere il fronte del fuoco. La Polizia Municipale ha chiuso le strade attorno alla provinciale 133 per consentire le operazioni di spegnimento. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: