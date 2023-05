Vasto incendio in una distilleria a Faenza, nessuna persona coinvolta Sul posto 10 squadre dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio ha colpito in mattinata la distilleria Caviro di Faenza, nel Ravennate. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono impegnate dieci squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme che avrebbero avvolto 15 silos da 200 metri cubi di alcol. Il rogo ha suscitato grande allarme e preoccupazione in una Faenza già provata dall'alluvione dei giorni scorsi. Tutta la zona è stata evacuata nel raggio di un chilometro dall'azienda.

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola,su Facebook scrive: "Dall'azienda Caviro ci confermano che non risultano feriti né vittime. Dopo attente analisi, possiamo dire che il piano di evacuazione ha funzionato bene. Nel frattempo, proseguono i lavori di spegnimento e di messa in sicurezza dell'impianto". Un'altra buona notizia arriva dall'Arpae. Dalle stazioni di rilevamento non sono state, al momento, rilevate tracce di inquinanti nell'aria, comunica la Prefettura di Ravenna.

Lo stabilimento della Caviro Extra è impegnata nel recupero dei sotto-prodotti derivati dalla filiera vitivinicola e agroalimentare, che vengono trasformati in biometano e in prodotti nobili per l'alimentare, il farmaceutico e l'agricoltura. Il vino, infatti viene prodotto a Forlì.



