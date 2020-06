Vasto incendio nel forlivese, diverse mucche da latte asfissiate

Vasto incendio in un capannone di un'azienda agricola nel Forlivese, nella frazione di Pievequinta, dove sono ancora in corso operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area da parte dei vigili del fuoco. Il rogo, scoppiato ieri sera, ha semidistrutto il capannone e causato la morte di diverse mucche da latte, rimaste asfissiate. Le fiamme si sono improvvisamente levate, per cause ancora da chiarire, intorno alle 22.30 di ieri, avvolgendo la struttura che fungeva da deposito di balle di fieno e stalla. Il denso fumo provocato dal fieno incendiato ha saturato l'aria all'interno del capannone, provocando la morte di buona parte del bestiame, non in grado di trovare la via d'uscita. I danni, ancora da quantificare, paiono ingenti. I vigili del fuoco sono al lavoro dalla scorsa notte per domare il rogo, praticamente inestinguibile fino a quando non è stata incenerita la gran parte del fieno.