APPENNINO Vasto incendio nel forlivese, Pasquetta di lavoro per i Vigili del fuoco

Vasto incendio nel forlivese, Pasquetta di lavoro per i Vigili del fuoco.

Sono ancora in corso da ieri mattina le operazioni di spegnimento di un vasto incendio scoppiato in un bosco sull'Appennino forlivese. I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro anche se le operazioni si stanno avviando a conclusione perché in zona sta iniziando a piovere. Il rogo, scoppiato per cause da chiarire, ha interessato dalle 11.30 di ieri una vasta area boschiva in località Valvitole, nel comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena. Per tutto il giorno di Pasquetta sono state impegnate almeno 25 operatori dei Vigili del fuoco, supportate da due Canadair e un elicottero. Ancora da quantificare i danni.

[Banner_Google_ADS]





Squadre a terra, due #Canadair e un elicottero, #vigilidelfuoco al lavoro dalle 11:30 di #oggi per spegnere un vasto #incendio boschivo, in località Valvitole (FC). Nella clip le operazioni dei mezzi aerei [18:30 #5aprile] pic.twitter.com/zYy7CcJnjQ

I più letti della settimana: