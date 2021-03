CAMPAGNA VACCINALE Vaticano dona dosi Pfizer allo Spallanzani per vaccinare 1.200 poveri In Italia atteso il monitoraggio settimanale sull'andamento del contagio: l'indice Rt intanto scende da 1,16 a 1,08

Il valore dell'Rt nazionale, ossia il livello di trasmissibilità del contagio, scende da 1,16 a 1,08: è il primo dato che filtra dal monitoraggio settimanale dell'Istituto di Sanità e Ministero della Salute, atteso per questo pomeriggio, e in base al quale si stabiliranno i nuovi colori delle Regioni. Il Lazio spera di tornare in arancione, così come il Veneto, mentre Emilia-Romagna e Marche difficilmente lasceranno la zona rossa. Zona rossa che in ogni caso sarà poi estesa a tutta Italia dal sabato di Pasqua fino a Paquetta.

[Banner_Google_ADS]



L'Unione Europea ha preso posizione nei confronti dell'azienda AstraZeneca, dice che prima di tutto “deve recuperare sulle dosi concordate con l'Ue, e onorare il contratto con gli Stati membri prima di potersi impegnare di nuovo nell'esportazione di vaccini”. Un pressing appoggiato con forza anche dal presidente del consiglio italiano, Mario Draghi, che ha riunito la sua cabina di regia, in vista del varo del nuovo decreto legge: il divieto di spostamento tra le Regioni è infatti in scadenza, così come le restrizioni, subito dopo Pasqua. Intanto per dare concretezza agli appelli di Papa Francesco affinché nessuno venga escluso dalla campagna vaccinale anti Covid-19, l'Elemosinerie Apostolica durante la settimana santa offrirà dosi acquistate dal Vaticano di Pfizer-BioNTech all'Istituto Spallanzani, per vaccinare 1.200 persone tra le più povere ed emarginate, che per la loro condizione sono le più esposte al virus.



I più letti della settimana: