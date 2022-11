RIMINI Vecchia pescheria, vertice in Comune coi gestori dei locali: aumentano i controlli L'incontro per fare il punto sulla gestione di uno spazio in cui deve esserci armonia tra la tutela di un bene monumentale e l'attività dei pubblici esercizi.

L’assessore alle attività economiche di Rimini Juri Magrini ha incontrato i gestori dei locali della vecchia Pescheria per fare il punto sulle modalità per la gestione di uno spazio in cui deve esserci armonia tra la tutela di un bene monumentale e l'attività dei pubblici esercizi.

In particolare, la discussione ha riguardato la missiva della Soprintendenza Archeologia che ha espressamente vietato di utilizzare gli antichi banconi della pescheria come tavoli. Oltre alla tutela del monumento infatti sono stati discussi i delicati temi legati alle emissioni sonore dei locali che vanno oltre gli orari consentiti, e anche diversi aspetti della vendita del vetro, vietata dopo le ore 22. Per questo è stato deciso un aumento significativo della presenza delle forze dell’ordine anche in abiti civili.

“Il confronto di questa mattina con i gestori è stato utile - ha dichiarato Magrini - per ascoltare le esigenze dei locali, ma soprattutto per mettere dei punti fermi su alcune questioni rilevanti e imprescindibili".

