CURIOSITÀ Vecchie leggi abolite dal Governo italiano, dalla tassa sulla neve al monopolio sulle banane Addio a decine di migliaia di regi decreti di un'Italia antica ormai inapplicabili

Vecchie leggi abolite dal Governo italiano, dalla tassa sulla neve al monopolio sulle banane.

Sono ben 22.574 i regi decreti che il Governo italiano ha scelto di eliminare su proposta della ministra Casellati. Facevano parte di un'Italia antica e oggi sono inapplicabili dato che sono del tutto inattuali e fuori dai tempi. Leggerli può far sorprendere o sorridere. Per citare alcuni esempi: è stato abolito il monopolio sulle banane, esisteva infatti un regolamento fiscale sulla "Regia Azienda Monopolio Banane"; sono stati cancellati i dazi sulla neve e sulle latrine; tolto anche il regolamento sull'allevamento e l'utilizzo dei colombi viaggiatori; a sparire anche la "Società anonima della filanda di canape in Bagnacavallo”; la tassa sulle nozze notturne Molte di queste leggi risalgono a metà del XIX secolo e non si sposano con i tempi moderni e con il bisogno di eliminare tutto ciò che è burocraticamente superfluo e provoca un'inutile "stagnazione". Difficilmente qualcuno sentirà la mancanza di questi regi decreti, ma la lista è quasi spassosa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: