Vede la Polizia e si catapulta fuori dall'auto in corsa: arrestato straniero irregolare

Sabato la Polizia ha arrestato un cittadino straniero responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, per sfuggire ad un posto di blocco di controllo, ha accostato sul margine destro della carreggiata ed è rotolato fuori dall'auto ancora in corsa dandosi alla fuga. Un'agente si è subito lanciata al suo inseguimento, quando l'ha raggiunto, il soggetto l'ha colpita ad un polso e alla spalla, ma la poliziotta è riuscita comunque a mettere in sicurezza il fuggitivo. L’uomo è risultato essere stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale nel 2016 e arrestato per lesioni e violenza, sempre a pubblico ufficiale, nel 2017. Il 30enne marocchino, irregolare sul territorio italiano, è stato così tratto in arresto.