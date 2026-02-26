Vendeva Viagra e somministrava farmaci nel retrobottega: barbiere 81enne condannato

Condannato in primo grado a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, e a 8mila euro di multa un barbiere 81enne di Rivazzurra, finito a processo per esercizio abusivo della professione. A raccontare la vicenda è il Corriere Romagna. Secondo l’accusa, accolta integralmente dal giudice, l’uomo non si sarebbe limitato a tagliare barba e capelli ma avrebbe venduto illegalmente farmaci come Viagra e Cialis, oltre a medicinali contro l’ansia, sotto forma di pillole, fiale e liquidi.

L’indagine era scattata nel gennaio 2021 dopo una segnalazione che parlava di un viavai sospetto nel negozio. Gli agenti della Polizia locale, dopo alcuni giorni di appostamenti, fecero irruzione nel salone trovando oltre 180 pillole di vari colori e, nel retrobottega, un piccolo laboratorio per la somministrazione intracavernosa: siringhe, fiale e materiale per il confezionamento. I farmaci, non tracciati dall’Aifa, sarebbero stati importati illegalmente o acquistati online. Le unità cinofile non rilevarono stupefacenti. La difesa ha annunciato ricorso in appello dopo il deposito delle motivazioni.







