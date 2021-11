Vendevano green pass su telegram facendosi pagare in criptovaluta; scoperti e denunciati

I quattro indagati hanno già ammesso le proprie responsabilità. La truffa - fornivano green pass perfettamente funzionanti per l'equivalente di 100 euro in criptovaluta - è stata scoperta dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza in un'indagine coordinata dalla procura di Milano. Perquisizioni e sequestri in Veneto, Liguria, Puglia e Sicilia, agli amministratori degli account Telegram sui quali pubblicizzavano i pass. Decine i clienti “no vax” che, oltre ad aver perso i soldi, hanno condiviso con gli indagati i propri dati nella speranza di avere il pass senza doversi vaccinare o fare un tampone. Quella scoperta dalla procura di Milano è solo l'ultima di una serie di truffe analoghe.