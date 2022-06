RIMINI Vendita di alcolici, musica e discoteche abusive, sanzioni da parte della Polizia Locale

Vendita di alcolici, musica e discoteche abusive, sanzioni da parte della Polizia Locale.

Continuano i controlli da parte della Polizia Locale di Rimini. Nella serata di lunedì 20 giugno gli agenti in turno dalle 19 all'una di notte si sono concentrati su violazioni legate al consumo di alcol e alla musica nei locali. Gli agenti in borghese del Nucleo di Polizia Amministrativa di Rimini si hanno controllato più di una dozzina di attività commerciali della zona mare, a nord e a sud del territorio comunale. Altri Servizi di controllo si sono concentrati in particolare della regolare vendita di alcol, alle emissioni sonore e altre violazioni amministrative legate al rispetto delle regole d’igiene pubblica.

In totale sono state 4 le violazioni riscontrate, 3 delle quali contestate ad attività di minimarket per irregolarità sulla vendita di alcol. Due di questi infatti - uno sul lungomare di Rivabella ed uno a Marina Centro - sono stati sorpresi a vendere alcol in veltro dopo l'orario consentito (22:00). Successivamente, nell’ambito dei controlli che si sono concentrati anche sulle emissioni sonore dei locali, gli agenti hanno rilevato, sul lungomare a Marina Centro, un’attività di ballo abusiva. Il locale infatti che non possedeva alcuna autorizzazione per l’improvvisata discoteca è stato sanzionato per una violazione di natura penale che prevede anche una denuncia, oltre ad un’altra sanzione amministrativa di € 500 per altre irregolarità legate alle emissioni sonore e previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: