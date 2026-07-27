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Venditori abusivi a Rimini, blitz della Polizia Locale: sequestrati 148 articoli contraffatti

Tutti i commercianti irregolari sono riusciti a fuggire alla vista delle divise, lasciando a terra borse, portafogli, scarpe e cappelli recanti marchi contraffatti di Louis Vuitton, Fendi, Chanel e Nike

27 lug 2026
La merce sequestrata dagli agenti
La merce sequestrata dagli agenti

Alla vista della divisa si sono dati alla fuga disperdendosi nella folla, abbandonando sul posto tutta la merce: un blitz della Polizia Locale di Rimini al Parco del Mare, zona bagno 116 a Rivazzurra, ha portato al sequestro di 148 articoli contraffatti tra borse, portafogli, scarpe e cappelli recanti marchi contraffatti di Louis Vuitton, Fendi, Chanel e Nike. L'operazione è stata condotta venerdì 24 luglio nell'ambito dei servizi mirati di contrasto all'abusivismo commerciale sul lungomare di Rimini.

Gli agenti hanno individuato un gruppo di sei o sette persone intente a vendere merce non autorizzata, ma al momento del controllo tutti i venditori si sono dileguati tra i passanti prima di poter essere identificati. Sul posto è rimasta tutta la merce esposta: il controllo ha confermato la natura contraffatta degli articoli, e la Polizia Locale ha proceduto al sequestro penale contro ignoti dei 148 pezzi, disponendo la denuncia per i reati di contraffazione e ricettazione.




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