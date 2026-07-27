RIMINI Venditori abusivi a Rimini, blitz della Polizia Locale: sequestrati 148 articoli contraffatti Tutti i commercianti irregolari sono riusciti a fuggire alla vista delle divise, lasciando a terra borse, portafogli, scarpe e cappelli recanti marchi contraffatti di Louis Vuitton, Fendi, Chanel e Nike

Venditori abusivi a Rimini, blitz della Polizia Locale: sequestrati 148 articoli contraffatti.

Alla vista della divisa si sono dati alla fuga disperdendosi nella folla, abbandonando sul posto tutta la merce: un blitz della Polizia Locale di Rimini al Parco del Mare, zona bagno 116 a Rivazzurra, ha portato al sequestro di 148 articoli contraffatti tra borse, portafogli, scarpe e cappelli recanti marchi contraffatti di Louis Vuitton, Fendi, Chanel e Nike. L'operazione è stata condotta venerdì 24 luglio nell'ambito dei servizi mirati di contrasto all'abusivismo commerciale sul lungomare di Rimini.

Gli agenti hanno individuato un gruppo di sei o sette persone intente a vendere merce non autorizzata, ma al momento del controllo tutti i venditori si sono dileguati tra i passanti prima di poter essere identificati. Sul posto è rimasta tutta la merce esposta: il controllo ha confermato la natura contraffatta degli articoli, e la Polizia Locale ha proceduto al sequestro penale contro ignoti dei 148 pezzi, disponendo la denuncia per i reati di contraffazione e ricettazione.

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