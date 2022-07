TRUFFE 'Vendono' lauree e diplomi online a portata di click

Le truffe online spuntano come funghi e le segnalazioni alla Polizia Postale sono sempre tante. In rete si trova un sito dal dominio piuttosto originale: "comprarelaurea.eu", tutt'ora attivo. Corredato da una fotografica di un presunto Dottor Nucci, promette di vendere lauree e diplomi tramite internet. "Compra adesso il diploma che ti serve. Online, rapidamente riconosciuto e con il minimo sforzo" - si legge sul sito - "Forniamo tutte le risposte di cui hai bisogno per l’acquisto di un diploma online. La nostra segreteria è sempre disponibile". Scrivono di lavorare da anni nel settore dell’istruzione, "come Istituto leader nell’emissione di diplomi di maturità validi e approvati in Italia dal Ministero della Pubblica Istruzione". Inoltre per sapere i prezzi per l'ottenimento del pezzo di carta, vogliono essere contattati tramite il modulo di contatto.

Il sito, che presenta anche errori grammaticali, mette i link di rimando anche al sito del Miur e a siti di varie università, tra cui La Sapienza, la Luiss e la Bocconi. Ma non è certo sufficiente per renderlo credibile, dal momento che comprare una laurea è illegale. Utenti su scamadviser.com hanno recensito il sito come truffaldino: "Diffidate. Cercano pure altri soldi con scuse varie dopo averti truffato con il primo bonifico per spillartene altri" - si legge in una recensione - "Comprarelaurea.eu è una truffa, non pagate e denunciate".

È sempre necessario immatricolarsi all'Università scelta, per poi frequentare, studiare e dare gli esami. Ogni altra scorciatoia non è consentita. Non bisogna cadere nei tranelli di chi scrive "Compra una laurea valida in Italia e all'estero, riconosciuta e senza oneri", perché di sicuro sta operando in malafede.



