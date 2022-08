CRONACA Venerdì l'ultimo saluto a Giulia e Alessia, sarà presente anche la sindaca di Riccione: "Legame emotivo con Castenaso" Sui commenti social il parere del presidente dell'ordine degli psicologi: “è un meccanismo di autodifesa”

Alla stazione di Riccione, dove domenica mattina è avvenuta la tragedia che ha scosso l'Italia, ci sono fiori e biglietti a pochi metri dal luogo in cui le due sorelle di Castenaso, Giulia 17 anni ancora da compiere ed Alessia, 15, sono state travolte ed uccise da un treno. Anche due giovanissime studentesse, compagne di classe di Alessia, sono venute qui da Bologna con un fiore in mano e non sanno darsi pace. Domani mattina alle 10.30 a Castenaso ci saranno i funerali, ai quali parteciperà anche la sindaca di Riccione: “È nato un legame forte con Castenaso, mi sento quotidianamente con il sindaco - spiega Daniela Angelini - so che ai genitori è stato dato supporto psicologico” Le giovanissime sorelle saranno ricordar con una cerimonia comune, prossimamente. Il giorno dell'ultimo saluto sarà in forma privata e semplice per volere della famiglia, che non ha permesso riprese video. La vicenda di Giulia e Alessia Pisano ha suscitato migliaia di commenti critici e di giudizi negativi nei confronti dei genitori delle due adolescenti, tanto che l’amministrazione di Riccione aveva bloccato i commenti al post. “C'è un meccanismo psicologico, - spiega il presidente nazionale dell'ordine degli Psicologi David Lazzari - che ci porta a cercare la sicurezza attraverso l'idea che tutto sia programmabile”.

Nel video l'intervista a Daniela Angelini, Sindaca di Riccione ed a David Lazzari, Presidente Consiglio Nazionali Ordine degli Psicologi

