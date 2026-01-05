Venerdì la conferenza di inizio anno di Giorgia Meloni

Settimana con pochi appuntamenti nell'agenda politico parlamentare. Il capogruppo dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, ha scritto sabato al presidente della Camera Lorenzo Fontana per chiedere una informativa urgente del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in merito alla tragica vicenda di Crans Montana, Svizzera, che ha coinvolto drammaticamente cittadini italiani, con 6 morti accertati. Nella stessa missiva, Barelli ha chiesto anche che il ministro Tajani informi il Parlamento sugli sviluppi della situazione in Venezuela, che interessa anche italiani, ben 13 sono detenuti nelle carceri del regime, tra cui Alberto Trentini, il cooperante arrestato senza accuse formali nell'ottobre 2024. La conferenza dei capigruppo però, alla Camera, non è ancora stata convocata, a differenza di quella in Senato che si riunirà giovedì 8. Ma intanto è assai probabile che di tutto questo parlerà nella tradizionale conferenza di fine anno, ormai divenuta di inizio anno, della presidente del Consiglio, prevista venerdì 9 gennaio, fino ad oggi l'unica dell'anno con tutti i giornalisti che Giorgia Meloni concede.

Le opposizioni l'hanno attaccata per le sue dichiarazioni su quanto accaduto in Venezuela, dopo aver definito “legittimo” l'intervento statunitense, considerato “di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza”, si è dovuta riallineare all'Unione Europea, firmando con gli altri Stati la richiesta di rispetto del diritto internazionale, ancor più perché le mire di Donald Trump sono sempre più esplicite verso la Groenlandia, che appartiene alla Danimarca, uno stato europeo.







