Veneto, Campania e Puglia al voto per le elezioni regionali: urne aperte fino alle 15 di domani

23 nov 2025
Urne aperte oggi anche in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni regionali. Si vota fino alle 23 e dalle 7 alle 15 di domani. Al voto circa 11 milioni e mezzo di elettori per scegliere governatori e i Consigli regionali. Lunedì alle 15, alla chiusura delle urne, si potranno trarre i bilanci di quello che è un test elettorale in vista delle politiche.

La tornata di consultazioni chiuderà l'era dei tre supergovernatori Luca Zaia in Veneto - giunto a tre mandati -, e Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia, entrambi in carica per dieci anni. Gli sfidanti sono: in Veneto Alberto Stefani (centrodestra) e Giovanni Manildo (centrosinistra), in Campania Roberto Fico (centrosinistra) e Edmondo Cirielli (centrodestra) e in Puglia Antonio Decaro (centrosinistra) e Luigi Lobuono (centrodestra).  




