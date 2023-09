Venezia 80: i Subsonica vincono un Premio speciale Cultura ma anche cronaca: arrestato l'attore spagnolo Gabriel Guevara

I Subsonica vincono il Premio speciale Soundtrack Stars Award, per la musica di Adagio di Stefano Sollima, in concorso. Tra i film di cui si parla di più in queste ore c'è poi The Killer di David Fincher, anch'esso in concorso. Racconta la storia di un assassino professionista che, animato da vendetta, intraprende una caccia all'uomo internazionale tra Europa e Stati Uniti. Ma c'è anche la cronaca reale a Venezia, perché ieri è stato arrestato Gabriel Guevara, giovane attore spagnolo, su cui pendeva un mandato d'arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale. La sua presenza in città non è legata alla Mostra, hanno fatto sapere dall'organizzazione.

