Venezia a pagamento, si parte dalla primavera 2024

Via libera dalla Giunta comunale al contributo d'accesso a Venezia per i turisti giornalieri: si parte dalla primavera 2024. L'obiettivo è disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi, quelli più affollati, in linea con la delicatezza e unicità della città. La sperimentazione per il 2024 sarà di circa 30 giornate, che saranno definite dalla Giunta. Si attende ora l'approvazione del Consiglio comunale il prossimo 12 settembre. Cinque euro a testa, questo il contributo richiesto ad ogni persona fisica con più di 14 anni, che voglia effettuare visite di un solo giorno a Venezia. Sono esclusi i residenti nel Comune, i lavoratori anche pendolari, gli studenti, i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l'Imu nel Comune. Un tema che ha sempre “spaccato” la città, tra fiduciosi e scettici. E' comunque una sperimentazione, Venezia si pone come apripista a livello mondiale, e la Giunta si dice consapevole dell'urgenza di trovare un nuovo equilibrio tra i diritti di chi vive nella città, ci studia o ci lavora, e di chi la visita.

