Vent'anni in Rosa: Riviera Romagnola pronta a festeggiare

A circa una settimana dalla grande festa, la Notte Rosa scalda i motori, pronta a fare diventare la riviera romagnola un palcoscenico a cielo aperto.

Claudio Cecchetto, brand Ambassador di Visit Romagna, torna con la mente e il cuore al programma musicale cult degli anni 80/90: “La grossa novità è che la Notte Rosa è stata anticipata e quindi annuncia l'estate, praticamente come faceva a suo tempo il Festivalbar. Quest'anno è particolarmente ricca e intensa di avvenimenti, quindi vuol dire che le cose stanno andando bene. Non è vero che si invecchia, ma si ringiovanisce, non a caso, sono 20 anni”.

Se la Notte Rosa – ribattezzata "Hit's Summer" - in questa edizione cambia data e nome, non cambia però pelle: dal 20 al 22 giugno divertimento, musica, buon cibo e accoglienza saranno ancora una volta l'anima dell'evento.

Visit Romagna e Apt Emilia Romagna non hanno mai smesso di crederci e continuano a puntare sul capodanno dell'estate. Come spiega il presidente Apt Davide Cassani, “la Notte Rosa è una tradizione ed è giusto continuare, è qualcosa che comunque ci ha dato grande soddisfazione. Non è solamente musica, ma è intrattenimento, è enogastronomia, non è solamente riviera romagnola, ma anche entroterra. E' quindi un fine settimana all'insegna del divertimento, del gusto, dell'accoglienza che tutte le volte mettiamo a disposizione di tutti coloro che vogliono venire in Romagna”.

La Notte Rosa è, infatti, un importante banco di prova in vista della stagione estiva. La data anticipata in coincidenza con il solstizio d'estate, è "scelta condivisa e frutto di una cabina di regia all'interno di Visit Romagna", evidenzia il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, pronto a scommettere sul successo dell'edizione 2025. “Ogni città, ogni paese costruisce eventi targetizzati per il proprio turismo. Nel caso di Rimini abbiamo tante tipologie di turismo, quindi abbiamo anche tante tipologie di eventi che possono soddisfare tutti i gusti. Ovviamente l'evento centrale sarà quello dell'RDS Summer Festival in Piazzale Fellini, due serate con alcuni tra i più grandi artisti italiani”.