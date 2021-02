Ventinovenne di Rimini uccisa in strada in Salento, arrestato l'ex fidanzato

Ennesimo femminicidio. Sonia Di Maggio, 29enne di Rimini, che da circa un mese viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce. La ragazza al momento del delitto, compiuto poco prima delle 19 con coltellate, si trovava per strada con il fidanzato per andare al supermercato. Il primo sospettato è l'ex fidanzato della vittima, un 39enne originario della Campania.





Secondo gli investigatori l'uomo avrebbe raggiunto Specchia Gallone proprio per compiere la sua vendetta. Appostato sotto la casa del nuovo fidanzato, l'assassino avrebbe atteso che la coppia uscisse dall’abitazione per poi prenderli alle spalle. Le coltellate mortali, poi la fuga a piedi. Quando i sanitari sono giunti sul posto, per la ragazza non c’era già più nulla da fare.

L'assassino ha fatto però poca strada. Sarebbe stato infatti fermato dagli agenti del commissariato di Otranto, mentre a piedi cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento. L'arrestato, che ha precedenti penali, aveva ancora gli indumenti e lo zainetto che indossava al momento del delitto. L'arma del delitto – ricostruisce l'Ansa - non è stata ancora trovata. A quanto si apprende da fonti investigative, era da poco uscito dal carcere dove era finito per aver ferito a coltellate un parcheggiatore abusivo durante una lite.