Vento: prolungata l'allerta gialla nel Riminese

L'allerta arancione per venti forti in Appennino, in vigore per oggi in Emilia-Romagna, è stata prolungata anche a tutta la giornata di domani, lunedì 8 febbraio. Secondo il bollettino di Arpae e Protezione civile, si prevedono venti di burrasca forte provenienti da sud-ovest sulle aree appenniniche di crinale con venti di ricaduta sulle zone collinari romagnole. L'allerta è invece di colore gialla nell'entroterra riminese, verde sulla costa; è invece arancione nei comuni di Casteldelci e Pennabilli. Nelle zone montane interessate dalle precipitazioni e dalla parziale fusione della neve presente sul suolo, saranno tra l'altro possibili occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.