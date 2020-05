Venturi (commissario per l'emergenza): "Coronavirus in ritirata, speriamo che anche l'estate ci dia una mano"

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Anche in Emilia Romagna i ristoratori presentano un manifesto in 24 punti per poter ripartire, in cui chiedono, tra l'altro, crediti d'imposta, sospensione dei mutui, azzeramento delle tasse locali, ma anche orari più elastici ed utilizzo di spazi esterni. In Regione il totale dei casi è 26.487, 108 in più rispetto a ieri. Da giorni ormai il numero dei guariti ha superato di gran lunga quello dei malati effettivi, 14.710 (+459), contro 8.391 (-380). 29 i decessi (3.766), nessuno a Rimini ma 1 ciascuno per Forlì, Cesena e Ravenna. Nella provincia più colpita, Piacenza, oggi si registrano appena 5 casi di nuovi positivi in più. In tutta la Romagna sono 20 in più (4.698 totali): +3 i casi a Ravenna (993); +3 anche a Forlì (916); 4 in più a Cesena (735) e 10 in più a Rimini, 2.054 in totale. Dati positivi, per il commissario per l'emergenza Venturi, che uniti ai minori accessi al pronto soccorso per Covid, ci dicono che il virus stia battendo in ritirata. Nelle Marche continuano a diminuire i ricoverati, 26 in meno da ieri, 369 totali, e aumenta di 31 unità il numero dei casi positivi (6.452). A Pesaro-Urbino 26 contagiati in più (2.630), mentre resta stabile Ancona (1.822).

Nel video l'intervento di Sergio Venturi commissario per l'emergenza dell'Emilia Romagna