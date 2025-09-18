OMICIDIO CECCHETTIN Verona: Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto Secondo il quotidiano L’Arena, l’episodio sarebbe avvenuto ad agosto nella sezione comune del penitenziario di Montorio: un 55enne già condannato per omicidio lo avrebbe colpito con un pugno.

Filippo Turetta, il giovane condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che lo avrebbe colpito con un pugno. Lo rivela oggi il quotidiano L'Arena. L'aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto, nella quarta sezione del carcere, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione "protetta". L'aggressore sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio.

Il responsabile dell'aggressione avrebbe espresso alcuni giorni prima disappunto per la presenza di Turetta tra i detenuti della sua sezione. Dopo l'episodio di violenza, ne è stato disposto il trasferimento in cella di isolamento per 15 giorni. Dopo una settimana in isolamento il detenuto sarebbe quindi stato trasferito in una cella singola, danneggiata però da colui che l'aveva occupata in precedenza; avrebbe chiesto di essere nuovamente trasferito e contemporaneamente, per protesta, avrebbe smesso di bere e mangiare, rifiutandosi anche di prendere i farmaci che gli sono stati prescritti.

