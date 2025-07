RITROVATO Veronese scomparso da due giorni: giovane con disabilità rintracciato a Rimini Il 20enne era partito da solo e aveva smarrito documenti ed effetti personali

Aveva preso un treno da Verona diretto a Riccione per raggiungere un parente, ma ha perso l’orientamento e per due giorni di lui si erano perse le tracce. A riportarlo in salvo, alle prime luci dell’alba di sabato, è stata una pattuglia della Polizia Locale di Rimini, che lo ha trovato sulla banchina del porto canale. Il giovane, 20 anni e con disabilità cognitive, era partito da solo e aveva smarrito documenti ed effetti personali.

Dopo l’allerta diramata dalla Prefettura di Verona e estesa a Rimini, il ragazzo è stato affidato al 118 e poi riaccompagnato a casa dal padre.

