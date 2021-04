Verso giallo per Emilia Romagna e Marche, arancioni 4 regioni, Sardegna rossa

Potrebbero essere 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla a partire dal 26 aprile. La sola Sardegna dovrebbe restare rossa e 4 sarebbero arancioni. Fra queste ci sarebbero la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Valle d'Aosta per la quale ci sono ancora alcuni dubbi. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Le decisioni sulla base del monitoraggio all'esame della cabina di Regia che, si apprende, rileva un lieve calo dell' incidenza dei casi di Covid a 159. Ma resta complessivamente elevata e lontana da soglia sicurezza. L'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana.