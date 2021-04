#NOISIAMOITALRADIO Verso il 25° anniversario di Italradio

Lunedì prossimo, il 26 aprile, l’Osservatorio sulla radiofonia internazionale in lingua italiana – Italradio taglia il traguardo dei 25 anni di attività. Attraverso il suo portale, la rivista, il podcast e le pagine social ha promosso e diffuso le trasmissioni internazionali in lingua italiana via radio quale strumento di scambio culturale e informativo. “Il bilancio di questi venticinque anni è positivo”, ha dichiarato il segretario generale di Italradio, Luigi Cobisi. “Abbiamo avuto il privilegio di osservare e raccontare cambiamenti epocali,” ha aggiunto il coordinatore scientifico, Paolo Morandotti.” Il Forum previsto per celebrare il 25° anniversario di Italradio si terrà quando le condizioni sanitarie ne permetteranno la realizzazione in piena sicurezza. Intanto, per riunire virtualmente tutti gli amici che hanno aiutato Italradio in questi 25 anni, a partire dal 26 aprile sarà usato l’hashtag #noisiamoitalradio negli articoli che celebreranno questo anniversario.

