ITALIA Verso il casco obbligatorio anche per i monopattini

Verso il casco obbligatorio anche per i monopattini.

Per fermare le stragi sulle strade è necessario agire sulla prevenzione e favorire la 'cultura della sicurezza'. Ne è convinto il il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Galeazzo Bignami: "Chi utilizza monopattini, anche in sharing, dovrà utilizzare il casco". Parla di possibili modifiche al codice della strada. "In Italia - ricorda - sono sufficienti 10 ore di guida per conseguire la patente. Dovremo portarle almeno a 12". Altro capitolo è quello dell'introduzione della scatola nere sui veicoli.

"Ci sono interlocuzioni con le imprese - sottolinea - e noi siamo fermi sulla necessità di rendere disponibili i dispositivi di protezione personale a chi utilizza i mezzi di micromobilità. Siamo coscienti delle difficoltà ma salvare anche una sola vita, o scongiurare un solo infortunio grave, già ripagherebbe dello sforzo".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: