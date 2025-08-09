Verso il ferragosto, ma le spiagge sono semi-deserte

Un weekend prima di Ferragosto così, in Riviera, non lo si vedeva da anni. File di lettini liberi, arenili più silenziosi: immagini che contrastano con la memoria di sabbie affollate e mare punteggiato di pedalò. Anche a Rimini un'estate a mezzo servizio, soprattutto durante la settimana.

"Siamo nel cuore di Marina Centro - racconta la proprietaria di uno stabilimento - e abbiamo i nostri fedelissimi clienti che tutti gli anni hanno l'abbonamento stagionale e i nostri soliti di passaggio che confermano ogni anno. Sì, un leggero calo c'è, soprattutto notato durante la settimana. Secondo me è anche causato dai prezzi della vita quotidiana: costi alti e stipendi sempre un po' statici".

Gli sguardi sono tutti puntati sul giorno clou di venerdì 15, Ferragosto, quando la tradizione vorrebbe stabilimenti al limite della capienza. E l'esodo di 13 milioni di auto partite per le ferie, lo fa sperare. Il Sindacato italiano balneari intanto fa sapere che a luglio il calo di presenze è stato del 15%, con punte del 25% tra le altre in Emilia-Romagna. Il Codacons fa notare che le vacanze quest'anno costano il 30% in più rispetto al pre-Covid, e dunque a spaventare i turisti sarebbero i prezzi. Le cause della flessione sono anche “abitudini diverse e meno soldi in tasca”, secondo l'assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni.

"Secondo me non è una questione di prezzi - sostiene il proprietario di un altro stabilimento -, è proprio una questione di idee degli operatori, che sono fermi. Il Piano Spiaggia ha le sue pecche, i suoi punti positivi e i suoi punti negativi. Quello che secondo noi è bocciato è proprio questo fattore di incertezza che va avanti da anni e a noi non dà la possibilità di sviluppare le nostre idee, non dà possibilità ai giovani di entrare, non dà possibilità a chi vuole lasciare di lasciare, è tutto fermo e questo è un grosso problema".