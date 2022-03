ITALIA Verso l'addio al Super pass per gli over 50 al lavoro

Le ultime restrizioni da Covid - mascherina e Green pass - rimarranno ancora per settimane nei luoghi chiusi. All'aperto, invece, l'Italia si prepara a respirare, sempre con l'occhio all'andamento dei contagi. E uno dei punti su cui sarebbe orientato il governo sarebbe lo stop dell'obbligo del Super pass per gli over 50 sul posto di lavoro: potrebbe bastare quello 'base'.

A due settimane dal 31 marzo, quando scadrà dopo oltre due anni lo stato d'emergenza, il governo si prepara a varare nuove misure di allentamento delle regole anti-pandemia. Il via libera dovrebbe arrivare dal Consiglio dei ministri forse giovedì, dopo un passaggio dalla Cabina di regia; a mezzogiorno si riunisce anche la Conferenza delle Regioni, che dovrebbe presentare proposte al governo proprio sui contenuti del provvedimento di uscita dall'emergenza.

