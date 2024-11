EMILIA-ROMAGNA Verso la Giunta regionale, Sadegholvaad: “Rimini avrà un peso adeguato, ma la scelta spetta tutta a De Pascale”

A un settimana dal voto in Emilia-Romagna, verso l'insediamento della Giunta, è nel vivo il toto nomine sulla sua composizione. Abbiamo sentito il Presidente della Provincia e Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad sul peso che potrà avere Rimini, con le consigliere che esprime.

“Rimini avrà un peso sicuramente – dice - per il fatto di avere due Consigliere straordinarie, come Emma Petitti e Alice Parma. Credo che la composizione della Giunta debba essere lasciata nelle mani del Presidente Michele de Pascale, che ha già avuto - e questo mi interessa ancora di più - modo di impegnarsi su questioni strategiche per il nostro territorio: sull'aeroporto, sul sistema aeroportuale regionale, sulle infrastrutture, sulla sanità. Queste sono le cose che più mi stanno a cuore, più che i nomi e cognomi. Poi è ovvio che speriamo che Rimini abbia un peso adeguato all'interno delle istituzioni regionali”.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: