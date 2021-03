Verso la Pasqua: Rimini rafforza i controlli

Controlli rafforzati su tutto il territorio e servizi di vigilanza pianificati per le feste pasquali. Saranno alcune centinaia le unità in campo, tra Forze dell'ordine, Polizia Municipale, con il concorso anche dell'Esercito, nel fine settimana e fino a Pasquetta, mobilitate anche in chiave di prevenzione generale, in un quadro di rispetto attento delle misure anti-contagio. Monitoraggio attento che è già in atto - e per il quale la Prefettura segnala come già siano scattate sanzioni, tra Rimini, Riccione, Santarcangelo fino, in qualche caso, alla chiusura temporanea degli esercizi – ma le azioni di verifica in occasione delle festività andranno ad intensificarsi. Osservata speciale la Repubblica di San Marino, con maggiori controlli al confine per impedire gite fuori porta o la partecipazione a feste private.







Pianificato un incremento della vigilanza sulla rete stradale e autostradale, nelle stazioni ferroviarie, in testa quella di Rimini. Si mira a garantire sicurezza, in generale, attenzionando però le aree di ritrovo abituale, i luoghi di culto, eventuali manifestazioni o iniziative di dissenso. “Lo scenario registra ancora numeri elevati sul fronte epidemiologico – dice il Prefetto Giuseppe Forlenza – e induce ad un richiamo ulteriore al senso civico e ad una maggiore consapevolezza delle proprie azioni”