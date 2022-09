ELEZIONI POLITICHE Verso le elezioni: i numeri della Provincia di Rimini Seggi aperti dalle 7 alle 23. Anche per il Senato, si potrà votare dai 18 anni compiuti

Italia al voto nella giornata di domenica 25 settembre. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e subito dopo le 23 partirà lo scrutinio. Anche per il Senato, si potrà votare dai 18 anni compiuti. Al proprio seggio bisognerà presentarsi con tessera elettorale e documento di riconoscimento (anche scaduto, purché utile all’identificazione dell’elettore).

Le schede saranno due, una gialla per il Senato l'altra rosa per la Camera. In ogni scheda si potrà votate sia per l’uninominale sia per il proporzionale. Si potrà scegliere di votare solo per l’uninominale o solo per il proporzionale, oppure si potrà scegliere di votare per tutti e due, ma in questo caso non è previsto voto disgiunto: la scheda, anzi, sarà annullata. Sulla scheda sono già scritti tutti i nomi dei candidati.

Si può mettere sia una croce sul rettangolo che contiene il nome del candidato al collegio uninominale sia sul simbolo di un partito che lo sostiene. Non si possono esprimere preferenze dentro la lista proporzionale: niente croce vicino ai candidati. Si può anche votare il solo candidato all'uninominale e in questo caso il voto proporzionale sarà ripartito tra tutte le liste che sostengono quel candidato. Se invece si traccia una sola croce sul simbolo del partito prescelto, il voto andrà automaticamente anche al candidato sostenuto al collegio uninominale

Nella provincia di Rimini, a correre per la Camera dei deputati saranno in tutto 11 candidati nei collegi uninominali e 17 liste in totale per il proporzionale. Due le coalizioni, che comprendono quattro liste ciascuna. Per il Senato, 12 candidati e 18 liste.



Sono 257.574 dei quali 132.685 femmine e 124.889 maschi, gli aventi diritto al voto della provincia di Rimini. Si va dai 311 elettori di Casteldelci fino ai 111.435 di Rimini, con il Comune di Pennabilli che risulta essere l’unico a registrare lo stesso numero di elettori tra femmine e maschi: 1.109. Sono 7 (su 27) i Comuni della provincia il cui elettorato non raggiunge il migliaio di elettori, mentre sono solo 6 i Comuni che raggiungono le cinque cifre superando i 10.000 elettori.



