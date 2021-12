RAPPORTI STRATEGICI Verso una collaborazione sempre più stretta tra Rimini e San Marino. Sadegholvaad: "Massima disponibilità a lavorare assieme"

"Rimini e San Marino - afferma il sindaco di Rimini Sadegholvaad - sono due territori attigui e abbiamo tantissime sfide da affrontare assieme. Qualche giorno fa ho parlato del tema dell'aeroporto, della viabilità, del turismo e della cultura. Rimini ha bisogno d San Marino e viceversa. Lavorando assieme ne raccoglieremo assieme i frutti". Si gettano le basi per un rapporto di collaborazione sempre più stretto tra Rimini e San Marino. Si instaura così l'idea di una collaborazione sempre più gomito a gomito tra i due territori limitrofi, con l'obiettivo di portare benefici a entrambe le parti.

Una nuova fase, precisa Sadegholvaad, che vuole “lasciarsi alle spalle polemiche e problemi per approntare un'operazione efficace a sostegno di turismo, alle fiere, ai congressi all'industria. Non solo con San Marino, ma anche con la Romagna e la Regione”. Il segretario di Stato Lonfernini ha dichiarato di apprezzare le posizioni tenute dal sindaco di Rimini, sottolineando l'importanza di un lavoro in grande sinergia territoriale. Da qui la spinta propositiva per fare un passo in più e arrivare a concretizzare lo spirito di collaborazione, con l'invito rivolto da Lonfernini a Sadegholvaad a sedersi attorno a un tavolo per affrontare le questioni di interesse comune. Invito accettato con favore: "Da parte mia - conclude il sindaco di Rimini - ci sarà la massima disponibilità concreta a sederci allo stesso tavolo e a lavorare assieme per il bene del nostro territorio".

Nel video l'intervista al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: