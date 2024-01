SENATO Vertice Italia-Africa: dal Marocco al Kenya, i progetti pilota del Piano Mattei

Vertice Italia-Africa: dal Marocco al Kenya, i progetti pilota del Piano Mattei.

Un grande centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile in Marocco, progetti sull'istruzione in Tunisia, altri per l'accessibilità alla sanità in Costa d'Avorio: sono "alcuni dei progetti pilota" del Piano Mattei annunciati dalla premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice Italia-Africa in corso nell'aula del Senato.



Il Piano Mattei "può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie: circa 3 miliardi dal fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo". Ha aggiunto Meloni.



Sergio Mattarella ha citato un proverbio africano "di grande saggezza" per chiudere il suo brindisi davanti a capi di stato e di governo e alle altre personalità ospiti del vertice Italia-Africa, occasione voluta da Giorgia Meloni per lanciare il Piano Mattei. "Se vuoi andare veloce corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno", ha detto, auspicando un "cammino comune" verso "benessere e pace in Africa, in Europa e nel mondo".

"È la cooperazione a muovere il progresso", ha sottolineato, e davanti alle crisi in corso, il "compito" comune è "esplorare lo straordinario potenziale di sviluppo delle relazioni" tra i due continenti, "sul terreno politico, per spegnere i focolai di tensione e di conflitto, sul terreno economico, per realizzare una produzione sostenibile e un'equa distribuzione delle risorse, per accrescere il patrimonio delle nostre rispettive culture".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: