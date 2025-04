Vertice Trump-Meloni: il presidente americano accetta l'invito della premier, verrà a Roma

Intesa fra Giorgia Meloni e Donald Trump, con spiragli per un accordo fra Stati Uniti ed Unione Europea sui dazi. Durante l’incontro alla Casa Bianca, la premier italiana ha ottenuto un’apertura importante su un possibile accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea. Il presidente degli USA ha accettato l’invito a Roma e ha lasciato intendere che potrebbe incontrare anche i vertici Ue, pur ribadendo la sua posizione a favore dei dazi, che considera vantaggiosi per l’economia americana. Meloni ha però evidenziato come tali tariffe, se applicate, avrebbero effetti gravi sull’Europa e sull’Italia, spingendo per trovare un equilibrio tra le parti.

Il colloquio, segnato da battute e dichiarazioni di stima, ha visto anche uno scambio schietto sulla difesa: Meloni ha annunciato che l’Italia raggiungerà l’obiettivo del 2% del PIL in spese militari, mentre Trump ha sottolineato che “non è mai abbastanza”.

L’intesa si è estesa anche ad altri ambiti, come energia, spazio e investimenti: le imprese italiane realizzeranno 10 miliardi di investimenti negli USA, e si rafforzerà la cooperazione su progetti spaziali. Meloni ha rilanciato una visione comune dell’Occidente, dichiarando di volerlo rendere “great again” e proponendosi come ponte tra Europa e Stati Uniti in una fase cruciale per gli equilibri globali.