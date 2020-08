Verucchio, compra un cellulare on line ma era una truffa. Denunciato un trentasettenne

Verucchio, compra un cellulare on line ma era una truffa. Denunciato un trentasettenne.

Era convinto di fare un affare, acquistando un cellulare on line a un prezzo molto basso. E invece, una volta versato l'importo, l'annuncio è stato cancellato e il telefono mai consegnato. A essere truffato un quarantaseienne di Verucchio che, i primi di giugno, aveva trovato il telefono, un IPhone 7, in offerta su una nota piattaforma di vendite telematiche, al prezzo di 70 euro.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Per non perdere l’occasione, l’ignaro acquirente ha contattato l’autore dell’inserzione che, per bloccare l’affare, gli aveva chiesto di versare l’importo dovuto, attraverso un bonifico su una carta “PostePay” risultata poi intestata all’inserzionista. Dopo il pagamento l'uomo ha aspettato dieci giorni ma del telefono nessuna traccia. Ha quindi provato a contattare il venditore senza ricevere risposta. L’inserzione era sparita e l'uomo irraggiungibile.

Il quarantaseienne si è quindi rivolto ai Carabinieri di Villa Verucchio che, attraverso i movimenti dell'IBAN, sono risaliti al responsabile della truffa, un trentottenne residente a Rimini. Non era la prima volta che l'uomo simulava compravendite on line ingannando poi gli acquirenti, che versavano la somma pattuita tramite bonifico postale o accredito di Poste Pay, rendendosi poi irreperibile. Il trentasettenne, è stato denunciato per truffa.

I più letti della settimana: