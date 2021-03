Verucchio: evade dai domiciliari, arrestato

Un 45enne residente a Verucchio è stato arrestato dai Carabinieri di Novafeltria per evasione. L'uomo era stato fermato a novembre 2019 per aver commesso una rapina a Rimini ai danni di un cittadino. Dopo un periodo in carcere era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

I militari ieri sera l'hanno scoperto mentre mentre stava rientrando in casa, dopo essersi allontanato senza un giustificato motivo. Gli uomini dell'arma a quel punto l'hanno bloccato ed arrestato per evasione. Il 45enne è stato condotto per la notte nelle Camere di sicurezza della Compagnia di Novafeltria.



Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida ed il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare dei domiciliari in attesa del processo.





