Verucchio, intervento post-alluvione: 1,5 milioni per strade e versanti. Lavori anche a Pieve Corena e Ventoso

Il Comune di Verucchio ha assegnato il 31 dicembre 2025 una serie di interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale e del territorio dopo i danni provocati dalle alluvioni. Le opere, per un importo complessivo vicino a un milione e mezzo di euro, sono in gran parte finanziate dal Commissariato Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nell’ambito dei fondi per la messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Particolare attenzione riguarda le frazioni confinanti con San Marino. A Pieve Corena, exclave verucchiese nel territorio di San Leo, è prevista una gabbionata di contenimento in via Colbianco (42mila euro, di cui 41.640 finanziati dal Commissario; la quota restante, 360 euro, deriva da avanzo vincolato di bilancio ed è destinata all’acquisizione di infrastrutture per l’illuminazione stradale). Sempre a Pieve Corena sarà realizzata una palificata con muro di contenimento in via Cossure, con guard-rail soprastante, per un valore di 150mila euro, interamente finanziati.

A Ventoso è in programma un intervento da 400mila euro per la regimazione delle acque superficiali a valle del calanco formatosi dopo una frana, con asportazione del materiale terroso ai piedi del versante: anche in questo caso, copertura totale con fondi commissariali.

Tra gli altri cantieri: consolidamento e regimazione delle acque in via De Gasperi nel capoluogo (500mila euro) e opere analoghe con palificata e muro di contenimento in via Mondaini a Villa Verucchio (300mila euro).

I lavori, fa sapere il Comune, partiranno immediatamente e dovrebbero essere conclusi entro la primavera.







