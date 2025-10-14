Verucchio, lavori di messa in sicurezza del territorio: sarà investito un milione e mezzo di euro

Un milione e mezzo di euro per rendere Verucchio più sicura. L’Amministrazione comunale ha approvato, nella seduta di Giunta di oggi, i progetti esecutivi di una serie di interventi pubblici che interesseranno diverse zone del territorio, con l’obiettivo di consolidare versanti, sistemare strade e migliorare la regimazione delle acque. Il valore complessivo delle opere è di 1.460.103,10 euro, finanziati in larga parte dal Commissariato Straordinario per la Ricostruzione nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nell’ambito del piano di ripristino delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione del maggio 2023.

"Un passo importante per la sicurezza del nostro territorio e dei cittadini", sottolinea nella nota l’Amministrazione comunale, ricordando come si tratti di interventi “attesi e necessari dopo le ferite lasciate dall’alluvione dello scorso anno”.

Nel dettaglio, il pacchetto di opere approvato comprende:

Via Colbianco (Pieve Corena): realizzazione di una gabbionata di contenimento per un importo di 42 mila euro, di cui 41.640 finanziati dal Commissario e 360 euro provenienti da avanzo vincolato di bilancio, destinati anche all’illuminazione stradale;

Località Ventoso: lavori di regimazione delle acque superficiali e rimozione del materiale terroso ai piedi della frana, per 400 mila euro, interamente finanziati;

Via De Gasperi (capoluogo): opere di consolidamento del versante e gestione delle acque superficiali e sotterranee per 500 mila euro, anche in questo caso totalmente coperti dai fondi commissariali;

Via Cossure (Pieve Corena): realizzazione di una palificata e di un muro di contenimento con guard-rail, per un totale di 150 mila euro, interamente finanziati;

Via Mondaini (Villa Verucchio): intervento analogo per 300 mila euro, coperto dal Commissariato;

Fossi di scolo e gestione delle acque meteoriche: lavori diffusi sul territorio comunale per 68.103,10 euro, finanziati con fondi FOSMIT (Fondo Sviluppo Montagne Italiane) previsti nel bilancio di previsione 2025 della Regione Emilia-Romagna.

Con l’approvazione dei progetti esecutivi si conclude la fase tecnica e si apre quella operativa. I cantieri dovrebbero partire nei prossimi mesi, in base alle tempistiche dei singoli appalti. Gli interventi, distribuiti tra capoluogo e frazioni, puntano non solo a ripristinare i danni causati dalle piogge del 2023, ma anche a prevenire nuovi dissesti idrogeologici e migliorare la sicurezza stradale in alcune delle aree più delicate del territorio verucchiese.









