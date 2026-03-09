COMUNE DI VERUCCHIO Verucchio non è più fra i comuni montani, la sindaca Lara Gobbi: "Esclusione che comporterà ricadute negative" Tra le principali preoccupazioni per la sindaca le ripercussioni sulla scuola

La decisione governativa di escludere Verucchio dai Comuni Montani rappresenta una scelta grave, immotivata e penalizzante: così la sindaca di Verucchio Lara Gobbi commenta la misura del Governo. Ora dovremo valutare tutte le ricadute negative che questa esclusione comporta, spiega, sia lato economico ma anche sulla coesione sociale.

"Il nostro comune è vero che ha un'ampia zona pianeggiante - afferma Lara Gobbi, Sindaca Verucchio - però è un area comunque interna ed è un area che soffre delle criticità classica dei borghi. Perdere questa qualifica significa perdere fondi statali e possibilità di poter partecipare a una serie di bandi".

Tra le principali preoccupazioni per la sindaca le ripercussioni sulla scuola: "Non avere più la qualifica di comune montano ci può portare a perdere anche quella che è la nostra scuola".

Nel servizio l'intervista a Lara Gobbi (Sindaca Verucchio)

